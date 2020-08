Ufficiale: Immobile vince la scarpa d’oro. Ronaldo non convocato contro la Roma

Ufficiale: Ciro Immobile vince la scarpa d’oro. Risultato straordinario per il bomber di Torre Annunziata che va a coronare una grandissima stagione personale.

35 le reti stagionali fini a questo momento per Ciro Immobile che permettono al bomber di affermarsi come miglior marcatore d’Europa. Ronaldo, con la non convocazione per la sfida contro la Roma, ha di fatto consegnato ufficialmente il titolo nelle mani dell’attaccante bianco celeste che stasera potrà addirittura battere il record di reti in una sola stagione di Serie A.

