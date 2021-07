UFFICIALE- In Italia-Spagna l’arbitro sarà Felix Brych.

Per la partita di semifinale dell’Italia contro la Spagna sarà lalbitro tedesco Brych ha dirigere la gara.

Nella partita in programma martedì 6 luglio, prima semifinale di Euro 2020, guiderà la gara Felix Brych direttore di gara anche della partita Ucraina-Inghilterra. Come assistenti di linea ci sono i conazionali Borsch e Luppi mentre il quarto uomo sarà il russo Karasev e in VAR il tedesco Fritz.

Brych è lo stesso arbitro che arbitro la finale di Champions tra Juventus e Real Madrid giocata a Cardiff.

