UFFICIALE – In Polonia riaprono gli stadi a giugno, con il 25% dei tifosi

Il portale Ansa riporta che in Polonia saranno riaperti gli stadi a partire dal 19 giugno con la capienza degli stessi ridotta al 25%.

Di seguito le parole del Primo Ministro Morawiecki, che ufficializzano il tutto:

“I sostenitori potranno tornare dal 19 giugno. Garantiremo che l’accesso alle strutture per la disinfezione, l’acquisto di biglietti, l’arrivo allo stadio non conduca a raduni e che le persone vengano collocate nello stadio in conformità con gli standard sanitari.”

Inoltre, il presidente della Federcalcio polacca ha voluto sottolineare che all’inizio saranno ammessi solo i tifosi della squadra di casa.

Comments

comments