Poco fa l’Inter ha comunicato che anche Milan Skriniar è positivo al Covid-19, dopo la positività di Alessandro Bastoni.

Salgono a 2 i positivi in casa nerazzurra e salgono anche le preoccupazioni in vista delle prossime partite. Tra l’altro, al rientro dalla sosta per le Nazionali, l’Inter sarà impegnata nel derby contro il Milan.

