UFFICIALE – Inter, Hakimi negativo al tampone

L’Inter ha comunicato, in via ufficiale, che Achraf Hakimi non è più positivo al Covid-19 dopo il tampone fatto.

A seguire il comunicato ufficiale, dove si sottolinea che oggi per lui è previsto un secondo tampone:

“FC Internazionale Milano comunica che Achraf Hakimi è risultato negativo al tampone effettuato ieri dopo la positività riscontrata dai controlli UEFA prima della partita contro il Borussia Mönchengladbach.

Il giocatore, completamente asintomatico, è stato sottoposto oggi a un ulteriore tampone per valutare la sua effettiva situazione.“

