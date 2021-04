UFFICIALE – Italia, 4 membri dello staff positivi al Covid

Nella serata di ieri è arrivata la notizia che quattro membri dello staff dell’Italia sono risultati positivi al Covid.

Nessuno dei quattro positivi fa parte del gruppo squadra; in particolare si tratta di un tecnico, già isolato a Sofia, e di altri tre membri risultati positivi ieri sera dopo la partita e già messi in isolamento. Nella mattinata di martedì uno dei quattro positivi ha accusato una lieve sintomatologia e non ha seguito la squadra in Lituania.

Gli altri membri dello staff che avevano avuto rapporti di vicinanza sono stati isolati a Vilnius e sottoposti a nuovo test molecolare. Tutti i membri non hanno fatto parte della delegazione. Una volta che i giocatori saranno rientrati nei rispettivi club, saranno questi ultimi ad effettuare test molecolari su di loro per capire se sono positivi o meno.

