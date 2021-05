UFFICIALE – Italia Under 21, Gaetano convocato per lo stage pre-Europeo

Il ct dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato ha convocato ventuno giocatori per lo stage pre-europeo in programma dal 19 al 22 maggio. C’è anche Gaetano.

Lunedì 24 sarà ufficializzata la lista dei 24 azzurrini che prenderanno parte alla spedizione europea; l’Italia dovrà affrontare il Portogallo nel quarto di finale in programma lunedì 31 maggio. La semifinale dell’Europeo è in programma il 3 giugno a Maribor, la finale il 6 giugno a Lubiana.

Questa la lista dei convocati per lo stage:

Portieri : Carnesecchi Marco (Cremonese), Cerofolini Michele (Reggiana), Plizzari Alessandro (Reggina), Russo Alessandro (Virtus Entella);

: Carnesecchi Marco (Cremonese), Cerofolini Michele (Reggiana), Plizzari Alessandro (Reggina), Russo Alessandro (Virtus Entella); Difensori : Bellanova Raoul (Delfino Pescara), Beruatto Pietro (Vicenza), Casale Nicolò (Empoli), Delprato Enrico (Reggina), Okoli Caleb (Spal), Ranieri Luca (Spal), Sala Marco (Spal), Valeri Emanuele (Cremonese), Vogliacco Alessandro (Pordenone), Zortea Nardir (Cremonese);

: Bellanova Raoul (Delfino Pescara), Beruatto Pietro (Vicenza), Casale Nicolò (Empoli), Delprato Enrico (Reggina), Okoli Caleb (Spal), Ranieri Luca (Spal), Sala Marco (Spal), Valeri Emanuele (Cremonese), Vogliacco Alessandro (Pordenone), Zortea Nardir (Cremonese); Centrocampisti : Esposito Salvatore (Spal), Da Riva Jacopo (Vicenza), Ricci Samuele (Empoli), Viviani Mattia (Chievo Verona);

: Esposito Salvatore (Spal), Da Riva Jacopo (Vicenza), Ricci Samuele (Empoli), Viviani Mattia (Chievo Verona); Attaccanti: Colombo Lorenzo (Cremonese), Gaetano Gianluca (Cremonese), Olivieri Marco (Empoli).

