UFFICIALE – Italia, Verratti vicino al ritorno in campo. Il punto sugli infortunati

In conferenza stampa, il professor Ferretti ha dato le ultime novità sulle condizioni fisiche dei giocatori dell’Italia infortunati.

Per quanto riguarda Verratti, il professor Ferretti ha parlato così:

“L’iter riabilitativo è terminato. Adesso manca l’ultimo miglio, sta per tornare in gruppo.” Praticamente il centrocampsita è vicino al ritorno in campo.

Su Florenzi e Berardi, invece, le situazioni sono diverse; il terzino dovrebbe riprendere gli allenamenti ma sarà da valutare, la contrattura migliora e si vedrà se inserirlo a breve nel gruppo. Per quanto riguarda l’attaccante non ci dovrebbero essere problemi per la sua presenza contro la Svizzera.

Comments

comments