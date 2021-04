UFFICIALE – Juventus, Demiral positivo al Covid al ritorno dalla Nazionale

La Juventus, con una nota ufficiale, conferma la positività di Demiral al Covid-19 dopo essere andato in Nazionale.

A seguire la nota:

“Merih Demiral, a causa della riscontrata positività al Covid 19 avvenuta mentre era in ritiro con la nazionale turca in data 26 marzo 2021, è rientrato in Italia con volo sanitario autorizzato dalle autorità competenti e proseguirà il suo isolamento fiduciario presso il J|Hotel.”

Con l’ufficialità della positività al Covid, è quasi sicuro che il difensore salterà la sfida contro il Napoli del 7 aprile.

