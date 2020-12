Ufficiale: la Campania diventa Zona Arancione da domenica

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza con la quale comunica il cambio delle Zone di alcune regioni.

Tra queste c’è anche la Campania che da domenica diventerà ufficialmente Zona Arancione. Potranno riaprire nella regione i negozi al dettaglio e sarà consentito muoversi all’interno del proprio comune fino all’età ore 22 quando scatterà il coprifuoco che durerà fino alle 5 del mattino del giorno successivo. Non ci si potrà muovere tra comuni, provincie e fuori dalla regione se non per comprovati motivi lavorativi o di necessità.

Comments

comments