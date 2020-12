UFFICIALE – La Champions League e la Supercoppa sbarcano su Amazon

La Champions League e la Supercoppa Europea sbarcano su Amazon Prime. I dettagli dell’accordo tra il colosso americano e la UEFA.

La UEFA Champions League su Amazon Prime Video dal 2021 al 2024. E’ una notizia ufficiale confermata da una nota del colosso statunitense di Jeff Bezos. L’azienda ha confermato l’acquisizione da parte di Amazon dei diritti per trasmettere in esclusiva in Italia le dirette delle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre alla finale di Supercoppa Europea, per tre stagioni: 2021/22, 2022/23 e 2023/24.

Un’attenzione particolare verrà data alle squadre italiane. Infatti, secondo quanto scrive Radiocor, le migliori partite del mercoledì vedranno sempre una squadra italiana sia nella fase a gironi e, in caso di qualificazione, fino alle semifinali.

Ecco, infine, la nota ufficiale di Amazon:

“Amazon non vede l’ora che inizi la prossima stagione della UEFA Champions League, uno dei tornei a squadre più prestigiosi del mondo. Siamo lieti di offrire ai nostri clienti in Italia le migliori partite del mercoledì sera dal 2021 in avanti. Sappiamo che i tifosi italiani sono tra più passionali d’Europa e daremo il massimo per offrire una fantastica esperienza calcistica capace di portarli ancora più vicino all’azione”.

