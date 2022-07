Ufficiale: la FIFA annuncia l’introduzione del fuorigioco semi-automatico ai Mondiali in Qatar

Adesso è ufficiale, ai Mondiali in Qatar sarà introdotto il sistema del fuorigioco semi-automatico. Questo il comunicato della FIFA.

“La FIFA ha annunciato che la tecnologia legata al fuorigioco semi-automatico sarà utilizzato al Mondiale FIFA in Qatar a partire dal 21 novembre, offrendo uno strumento di supporto per gli ufficiali di gara in sala video e sul campo, per aiutarli a prendere decisioni sul fuorigioco più veloci, più precise e meglio riproducibili.

La nuova tecnologia utilizza 12 telecamere tracciate montate sotto il tetto dello stadio per seguire la palla, e fino a 29 punti dati di ogni singolo giocatore, 50 volte al secondo, calcolando la loro esatta posizione sul campo. I 29 punti dati collezionati includono tutti gli arti e le estremità che sono rilevanti per marcare il fuorigioco.

Dopo che la decisione è stata confermata dagli ufficiali video e dall’arbitro sul campo, gli stessi punti data sul posizionamento utilizzati per prendere la decisione sono generati in un’animazione 3D che illustra perfettamente la posizione degli arti del giocatore nel momento in cui la palla era stata giocata. Quest’animazione 3D, che mostrerà sempre la migliore prospettiva possibile per una situazione di fuorigioco, sarà quindi mostrata sugli schermi giganti allo stadio e resa disponibile ai partner televisivi della FIFA, per informare tutti gli spettatori nella maniera più chiara possibile”.

