UFFICIALE – La fondazione Pascale ed il prof. Ascierto querelano Striscia la Notizia

Dopo l’attacco del professor Galli al prof. Ascierto a Carta Bianca, è arrivato anche il servizio di Striscia la Notizia con un attacco al professore.

Questa volta, però, scatta la querela per il noto programma di Mediaset. Querela per diffamazione aggravata, come si legge nel comunicato ufficiale che trovate di seguito:

“La Direzione Generale dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale e il prof. Paolo Ascierto hanno dato mandato all’avv. prof. Andrea R. Castaldo per sporgere querela per diffamazione aggravata nei confronti del conduttore della trasmissione, di quanti hanno curato il servizio e del Direttore Responsabile.”

