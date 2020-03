Ufficiale, la Lega ha deciso: si gioca l’intero turno di Serie A

Dopo i momenti di dubbi ed incertezze circa la prosecuzione del campionato, la Lega Serie A ha comunicato la sua decisione ufficiale.

Si giocheranno regolarmente le sei partite previste per oggi e domani, che permetteranno di chiudere il 26° turno, iniziato lo scorso fine settimana. Rinviato di 75′ il fischio d’inizio di Parma-Spal, inizialmente previsto per le 12:30. Inoltre, non dovrebbero esserci modifiche agli orari delle altre gare: alle 15 ci saranno Milan-Genoa e Sampdoria-Verona, alle 18 Udinese-Fiorentina e alle 20:45 la sfida Scudetto tra Juventus ed Inter. Domani Sassuolo-Brescia.

