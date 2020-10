UFFICIALE – L’Atalanta giocherà le partite di UCL al Gewiss Stadium

Poco fa l’Uefa ha dato il via libera all’Atalanta per disputare le partite di Champion’s League nel suo stadio, il Gewiss Stadium.

L’annuncio è arrivato dal club bergamasco con un comunicato ufficiale che potete leggere di seguito:

“Adesso è ufficiale: il Gewiss Stadium ospiterà le prossime partite casalinghe dell’Atalanta impegnata nella Champions League 2020-2021. Il via libera definitivo è stato dato dalla Uefa nel pomeriggio di oggi. Il Gewiss Stadium farà il suo storico debutto ufficiale in Uefa Champions League il prossimo 27 ottobre in occasione del match contro l’Ajax.

Il 3 novembre sarà invece il Liverpool a giocare a Bergamo. A chiudere gli impegni casalinghi dell’Atalanta nel Group Stage D sarà il Midtjylland il prossimo 1° dicembre.“

