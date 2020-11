L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha annunciato in conferenza stampa che Luiz Felipe è positivo al Covid.

Di seguito il passaggio dove vi è l’annuncio:

“Piano piano stiamo recuperando tutti. Oggi è rientrato Strakosha, anche se non credo ce la farà per il Crotone. Luiz Felipe è fuori, anche lui ha contratto il Covid dopo la partita con la Juventus. Mancheranno anche Milinkovic e Lulic, così come Escalante, per cui ci vorranno ancora 4-5 giorni.”

