Oltre al rinvio di Juventus-Napoli, arriva anche il rinvio di Lazio-Torino che adesso dovrà ufficialmente essere giocata.

Il Giudice Sportivo Mastandrea non ha comminato nessuna sanzione al Torino che non si è potuto presentare all’Olimpico per decisione dell’ASL per disputare la gara valida per la 25 giornata di campionato.

Dunque niente 3-0 a tavolino e partita che va giocata. Adesso tocca alla Lega trovare una data per far disputare il match.

