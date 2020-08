L’attaccante brasiliano ceduto in prestito al Red Bull Bragantino, ad annunciarlo lo stesso club sul sito profilo ufficiale twitter.

“Difenderà i nostri colori per i prossimi tre anni!“.

Questo il commento postato sui social dallo stesso Leandrinho:

“Stare qui è una nuova possibilità per me. È un ottimo gruppo e lavorerò per dare il massimo al club“.

Comments

comments