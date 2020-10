Il Liverpool ha comunicato ufficialmente che, dopo Thiago Alcantara, anche Sadio Mane è positivo al Covid-19 dopo i test effettuati.

L’attaccante aveva giocato lunedì contro l’Arsenal, dove ha anche segnato, per la Carabao Cup (i reds poi hanno vinto per 3 a 1). Anche Mane, come Thiago Alcantara, è in autoisolamento secondo le disposizioni sanitarie.

