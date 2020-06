Ufficiale – Stanislav Lobotka non sarà della partita di domani contro l’Inter. Lo slovacco ha avuto un problema alla coscia sinistra.

Il comunicato del Napoli:

“Non sarà del match Lobotka. Il centrocampista azzurro, che oggi non ha partecipato all’allenamento, non sarò convocato per un affaticamento muscolare al retto femorale sinistro.”

