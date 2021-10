UFFICIALE – Luiz Felipe squalificato per un turno. Altri tre fermati per un turno

Il Giudice Sportivo ha reso noto le decisioni relative all’ultimo turno di Serie A, compresa quella che riguarda Luiz Felipe della Lazio.

In particolare, il difensore biancoceleste sarà squalificato per un turno per il rosso rimediato al termine della sfida contro l’Inter. Per Luiz Felipe, inoltre, una multa di 5 mila euro. Questa la motivazione sulla decisione:

“Per essere saltato sulle spalle di un avversario cingendogli il collo, generando un parapiglia tra i calciatori delle due squadre.”

Altri tre giocatori salteranno la prossima giornata di Serie A: Pereyra e Sottil per il doppio giallo rimediato, Thorsby per la quarta ammonizione.

