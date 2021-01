Arrivano due ufficialità dal calciomercato che riguardano Benevento e Roma. Maggio saluta, El Shaarawy arriva.

Christian Maggio. Il 39enne ex difensore del Napoli dopo stagioni e mezzo ha rescisso il suo contratto con il Benevento dopo la rottura per il poco spazio trovato in squadra.

Stephan El Shaarawy. Il 28enne attaccante italiano di origini egiziane torna alla Roma dopo un anno e mezzo trascorso in Cina. L’ufficialità comunicata dal club giallorosso.

Comments

comments