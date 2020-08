UFFICIALE. Mercoledì 2 settembre la Serie A presenta il calendario del campionato 2020-21

La Lega di Serie A ha reso noto che mercoledì 2 settembre alle ore 12:00 verrà sorteggiato il calendario del campionato 2020-21.



Il sorteggio del calendario è possibile seguirlo sul sito internet, sugli account social e sul canale YouTube di Lega Serie A.

Il campionato dovrebbe prendere il via sabato 19 settembre. Non è da escludere un possibile rinvio legato ai contagi da coronavirus in diverse squadre di Serie A alla richiesta dell’Inter di posticipare l’inizio considerando che i nerazzurri hanno chiuso la stagione scorsa solo venerdì 21 agosto con la finale di Europa League persa con il Siviglia.

