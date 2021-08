Adesso è ufficiale, Lionel Messi lascia il Barcellona dopo il mancato accordo per il rinnovo del contratto.

Le cause, come chiarito dai blaugrana in un comunicato, sono dovute alle difficoltà economiche con cui è alle prese il club catalano che non può sostenere l’ingaggio dell’attaccante argentino. È la fine di un’era calcistica.

