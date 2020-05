UFFICIALE – Montervino lascia il Nola, era il dg del club

Francesco Montervino ed il Nola vedono le proprie strade separarsi; l’ex centrocampista azzurro aveva accettato l’incarico di dg del Nola nel 2019.

Dopo un anno, c’è la separazione tra Montervino ed il Nola. Una separazione che avviene con il Nola che si è piazzato all’ottavo in classifica, un risultato inaspettato. L’ex centrocampista azzurro saluta così il club, che gli ha dato l’opportunità di ricoprire l’incarico per quest’anno:

“Un anno fa ho accettato con orgoglio questa nuova sfida. Ringrazio la società per l’opportunità e vado via con un bagaglio professionale accresciuto. Sul campo è stata poi un’annata bellissima, con un 8° posto finale su cui in pochi avrebbero scommesso, in particolare per la giovane età della rosa che abbiamo allestito.

Nola si è dimostrata una piazza ideale per i giovani calciatori che vogliono farsi strada nel calcio. E dal canto mio, la porterò sempre nel cuore.”

Poi arriva il saluto del presidente del Nola, Alfonso De Lucia:

“Ringrazio Francesco per il grande lavoro svolto in questa stagione. A nome di tutto il club gli auguro di raggiungere traguardi professionali sempre più importanti.”

