UFFICIALE – Napoli a Castel di Sangro, quattro amichevoli in programma

Con una nota ufficiale il Napoli ha comunicato le quattro amichevoli in programma durante il ritiro a Castel di Sangro, con date ed orari delle partite.

Questa la nota ufficiale:

“Continuerà a Castel di Sangro la seconda parte di ritiro del Napoli. Gli azzurri saranno impegnati in 4 amichevoli di livello internazionale tutte in scena allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.

La prima amichevole è in programma per Mercoledì 27 Luglio alle ore 20:30 contro l’Adana Demirspor Kulübü club della Süper Lig turca. Il secondo test è in calendario Domenica 31 Luglio alle ore 20:30 contro il Real Club Deportivo Mallorca.

Terzo appuntamento in programma Mercoledì 3 Agosto alle ore 20:30 contro il Girona Futbol Club. Quarto match sarà quello di chiusura della fase di ritiro in programma Sabato 6 Agosto alle ore 20:30 contro l’RCD Espanyol.

Le informazioni relative alla vendita dei biglietti per le amichevoli in programma verranno comunicate nei prossimi giorni sui canali ufficiali del Napoli. Le quattro amichevoli in programma a Castel di Sangro saranno disponibili in modalità pay per view a € 9.99 a gara sulla piattaforma satellitare di SKY dall’Italia e allo stesso prezzo il match sarà attivabile su ulteriori piattaforme digitali che saranno comunicate nei prossimi giorni.“

