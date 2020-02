UFFICIALE – Napoli, allenamento concluso. I convocati per il Torino

Il Napoli ha concluso l’allenamento previsto per oggi, in preparazione al match contro il Torino. Di seguito il report e la lista dei convocati.

Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Torino per la 26esima giornata di Serie A in programma domani al San Paolo alle ore 20.45.

La squadra ha svolto allenamento sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con attivazione e lavoro sulla velocità. Successivamente esercitazioni tecnico tattiche e chiusura con partitina a campo ridotto.

Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in campo e palestra, mentre Llorente ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Younes non si è allenato per sintomi influenzali.

Malcuit, accompagnato dal Dottor Canonico, ha svolto i controlli a Villa Stuart dal Prof. Mariani. Il difensore nei prossimi giorni potrà ricominciare un reinserimento graduale con la squadra.

I convocati:

Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Lozano, Mertens, Milik, Politano.

Fonte: SSC Napoli.

