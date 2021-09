UFFICIALE – Napoli, biglietti gratis per gli Under 14. I dettagli

La SSC Napoli, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato la lista delle gare in cui i biglietti per lo Stadio Maradona sono gratis per gli Under 14.

Questo il comunicato ufficiale rilasciato dal club:

“RILASCIO INGRESSI GRATUITI AI MINORI DI ANNI 14 ai sensi del D.L. 8/2/2001 nr 8, convertito, con modificazione, nella legge 4 aprile 2007 n. 41.

La legge prevede il rilascio di biglietti nominativi gratuiti ai minori di anni 14 accompagnati da un genitore o un parente fino al quarto grado, nella misura di massima di un minore per ciascun maggiorenne, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al cinquanta per cento di quelle organizzate nel corso dell’anno. Il maggiorenne è tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva. Le procedure per l’ottenimento dei biglietti gratuiti saranno fissate dalle società organizzatrici.

MODALITÀ DI ACQUISTO E RILASCIO

Nella stagione 2021/2022 si potrà usufruire degli ingressi gratuiti per le partite in casa (*) allo Stadio Diego Armando Maradona:

Cagliari

Spartak Mosca (Fase Group Stage della UEFA Europa League)

Legia Varsavia (Fase Group Stage della UEFA Europa League)

Bologna

Hellas Verona

Empoli

Spezia

Sampdoria

Udinese

Sassuolo

Genoa

Ottavi di Coppa Italia (squadra da definire)

Eventuali integrazioni potranno essere successivamente disposte in conseguenza di aggiornamenti dei calendari o dell’organizzazione di ulteriori gare ufficiali. A QUESTO LINK si può consultare la lista dei punti vendita TicketOne dove potrà essere effettuato l’acquisto.

Nel rispetto della normativa vigente e al fine di assegnare al minore un posto adiacente all’adulto, l’emissione dei tagliandi, a pagamento e omaggio, dovrà avvenire contestualmente.

I biglietti acquistati dall’accompagnatore maggiorenne, necessariamente a tariffa intera, e quello gratuito del minore di anni 14, potranno essere caricati sul titolo digitale.

Per conoscere i periodi di vendita delle singole gare e l’orario di apertura della vendita stessa, è possibile visitare la pagina Biglietti.

(*) data e ora potranno subire variazioni, verificare sempre il sito sscnapoli.it“

