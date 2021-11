UFFICIALE – Napoli e Meret rinnovano la partnership con Reusch

Con un comunicato ufficiale, la SSC Napoli e Alex Meret annunciano il rinnovo della partnership con Reusch per i guanti da portiere.

Questa la nota ufficiale in merito:

“Siamo lieti di annunciare il rinnovo della partnership tra SSC Napoli e Reusch per Alex Meret. Alex continuerà ad indossare i guanti che lo hanno accompagnato dagli esordi nelle giovanili ai successi con la prima squadra.

La sinergia conferma l’impegno di Reusch a sostenere i suoi testimonial ed è un’ulteriore dimostrazione che la nostra azienda guarda al futuro con ottimismo nonostante i tempi difficili. Ringraziamo ancora il Napoli e Meret per la fiducia che ripongono in noi e ci impegniamo a ricambiarla offrendo prodotti di eccellenza che possano soddisfare le esigenze di un professionista.

Proprio grazie al nostro continuo impegno, la tecnologia Duo scelta da Meret esviluppata da Reusch oltre 20 anni fa, è stata migliorata introducendo un’innovativa trama formata da piccoli punti tridimensionali in lattice sul lato interno del palmo che permettono di aumentare il controllo e la sensibilità sulla palla offrendo così grande flessibilità e nuovi livelli di comfort.

Ci auguriamo che i nostri prodotti possano consentire ad Alex Meret e alla società SSC Napoli di conseguire prestigiosi traguardi!”

SSC Napoli, Reusch ed Alex Meret commentano il rinnovo

A tal proposito, sono arrivate anche le parole di Serena Salvione, Chief International Development Officer at SSC Napoli, Erich Weitzmann, Amministratore Delegato di Reusch International S.p.A. e di Alex Meret. Serena Salvione ha commentato così il rinnovo dell’accordo:

“Siamo molto felici di poter di continuare a collaborare con Reusch azienda leader nel mercato dei guanti tecnici sportivi. Grazie all’unicità della nostra strategia sui diritti di immagine siamo in grado di creare partnership uniche nel loro genere come questa e Alex è un testimonial perfetto per Reusch, apprezzandone da sempre l’eccellenza e l’innovazione.”

Erich Weitzmann si è espresso così:

“Siamo onorati di poter proseguire la stretta collaborazione con SSC Napoli, della quale abbiamo potuto apprezzare la serietà e professionalità nel corso delle ultime stagioni e di poter continuare ad avvalerci del prezioso contributo di Alex Meret nell’ambito dei nostri testimonial. È stato inoltre un vero piacere aver avuto la possibilità di conoscere personalmente lo staff dirigenziale di questa prestigiosa società.”

Infine, le parole del portiere azzurro Alex Meret:

“Sono felice di poter continuare ad indossare quotidianamente il materiale Reusch. Sin da piccolo il guanto rappresenta per ogni portiere l’indumento più importante. Con Reusch ho raggiunto i miei primi obiettivi da professionista nel mondo del calcio e ora, grazie alla qualità eall’innovazione tecnologica del prodotto, continuo a lavorare per conquistare nuovi traguardi nella mia carriera.“

