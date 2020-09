Napoli-Genoa è stata rinviata alle 18.00 a causa della positività al coronavirus di Mattia Perin. Ecco la notizia pubblicata da Sky Sport.

Dopo la positività al coronavirus di Mattia Perin la Lega Calcio ha deciso di posticipare la partita di domani, domenica 27 settembre, alle 18 invece che alle 15. La squadra ligure è infatti in attesa dei risultati dei tamponi di tutto il gruppo squadra e per questo ha dovuto rinviare la partenza per Napoli.

