Oggi, 1° luglio, sancisce l’inizio del calciomercato ed in casa Napoli vuol dire che ben tre giocatori oramai sono ex azzurri.

Hysaj, Maksimovic e Bakayoko, infatti, non sono più giocatori del Napoli. I primi due non lo sono più perché il contratto era in scadenza ed ora sono liberi; il centrocampista, invece, per via del prestito terminato dal Chelsea.

Tra l’altro, proprio il terzino è vicino alla Lazio. Resta da capire come il club azzurro rimpiazzerà questi addii.

