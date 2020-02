UFFICIALE – Napoli, i convocati da Gattuso: ritorna Allan, manca Koulibaly

Il Napoli ed il mister Gattuso hanno comunicato la lista dei convocati per la sfida di domani sera contro il Brescia di Serie A.

A spiccare c’è il ritorno di Allan nella lista, dopo l’esclusione per il match contro il Cagliari. Il brasiliano sembra che ha ripagato a dovere il mister sul campo; oltre a lui c’è anche la presenza di Ghoulam.

Di seguito la lista completa:

Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Lozano, Mertens, Milik, Politano.

Con la lista dei convocati, è arrivato anche il report ufficiale dell’allenamento svolto:

“Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Brescia in programma domani al Rigamonti per la 25esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra si è allenata sul campo 2 e 3 iniziando la sessione con attivazione e lavoro sulla velocità.

Successivamente seduta tecnico tattica. Chiusura con esercitazioni su calci piazzati.

Llorente non si è allenato per sintomi influenzali. Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Lavoro in piscina per Malcuit.“

