Napoli-Juventus, questa sera, finale di Coppa Italia all’Olimpico di Roma. Il comunicato della Lega Serie A per ovviare al problema degli spalti vuoti.

A Roma, stasera, andrà in scena Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia. Come riferisce il comunicato diramato dalla Lega di Serie A, per rendere più coinvolgente gli spalti la finale, gli spalti dell’Olimpico saranno riempiti con coreografie digitali, prodotte grazie ad una grafica virtuale integrata tramite sofisticati software.

