UFFICIALE – Napoli, le amichevoli contro Bayern e Wisla su Sky in Pay-per-View

Dopo il ritiro disputato a Dimaro con le due amichevoli, per il Napoli ci sono altri due test prima del ritiro a Castel Di Sangro.

Le altre due amichevoli sono in programma il 31 luglio ed il 4 agosto. La prima è contro il Bayern Monaco, in Germania, mentre la seconda in Polonia contro il Wisla Cracovia. Le due amichevoli si potranno vedere in pay-per-view su Sky ed il prezzo di ciascuna amichevole è di 9,99€.

Nel dettaglio i codici e dove e quando vedere le amichevoli:

Primo appuntamento contro i bavaresi nell’Audi Football Summit in programma all’Allianz Arena di Monaco di Baviera sabato 31 luglio alle ore 16.30 (PPV codice di acquisto 439258).

Nella seconda amichevole internazionale il Napoli affronterà il Wisla Cracovia all’ “Henryk Reyman Stadium” di Cracovia mercoledì 4 agosto con fischio d’inizio alle ore 18. La partita è stata organizzata per celebrare il 115^ anniversario della fondazione del club polacco. (PPV codice di acquisto 439269).

fonte: tuttonapoli.

Comments

comments