La SSC Napoli, con una nota ufficiale, ha comunicato che i biglietti non saranno venduti ai residenti in Polonia per la sfida contro il Legia.

Di seguito la nota ufficiale:

La Prefettura di Napoli ha disposto il divieto di vendita di biglietti di ingresso allo Stadio Diego Armando Maradona ai residenti in Polonia per l'incontro Napoli-Legia Varsavia del prossimo 21 ottobre. pic.twitter.com/b0PBtsWDpJ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 12, 2021

