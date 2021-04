La gara in programma per sabato prossimo tra Napoli e Frosinone del campionato Primavera 2 non si disputerà.

Il motivo è che nel gruppo squadra del Frosinone c’è un positivo al Covid-19. La formazione giallazzurra salterà anche la partita di recupero contro il Benevento, in programma il 7 aprile. Secondo il protocollo, e nonostante il tampone risultato negativo per tutti, sono stati sospesi gli allenamenti per il Frosinone.

