UFFICIALE – Napoli, stretta sulla movida: nei weekend i locali chiuderanno alle 2

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato la nuova ordinanza sulla movida annunciata qualche settimana fa, con l’orario di chiusura per i locali.

In particolare, nei giorni feriali la chiusura dei locali è prevista per l’1 di notte (dalla domenica al giovedì); nei weekend, invece, l’orario di chiusura è previsto per le 2 di notte (il venerdì e il sabato). I gestori, inoltre, avranno 30 minuti di tolleranza per sistemare tutto e pulire il locale prima di chiuderlo.

Escluse da queste norme sono i “ristoranti e pizzerie relativamente al servizio dei tavoli”. L’ordinanza prevede inoltre che la riapertura delle attività possa avvenire non prima delle ore 5 del mattino. Stop alla vendita di bevande alcoliche da asporto dalle ore 24 per tutti gli esercizi di vicinato di piccola, media e grande distribuzione.

Il provvedimento dispone delle regole anche per la musica all’esterno dei locali che è vietata dalle ore 24 anche se ”in possesso di nulla osta acustico”; dalle ore 23 è fatto divieto ”a chiunque” di utilizzare su strada amplificatori e/o percussioni.

L’ordinanza individua anche precise aree della città in cui si devono applicare queste regole: tutta la così detta zona dei baretti di Chiaia, un’ampia fetta del quartiere Chiaia-San Ferdinando compresi il lungomare Caracciolo e la Riviera di Chiaia; Marechiaro; il Centro storico; la zona di Coroglio e di Bagnoli; alcune aree del quartiere Vomero (via Falcone, via Merliani, via Morghen, via Mattia Preti, San Martino, piazza Vanvitelli, via Kerbaker, piazza Fuga, piazza Medaglie d’Oro); la zona della ferrovia con piazza G. Garibaldi, piazza Principe Umberto e piazza Nazionale.

Previste sanzioni ai trasgressori con multe che vanno dai 25 ai 500 euro e nei casi di reiterata inosservanza di alcune prescrizioni la questura potrà disporre la sospensione dell’attività per un massimo di 15 giorni.

