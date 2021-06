UFFICIALE – Nazionale, Pellegrini lascia il ritiro per infortunio: Castrovilli entra a far parte dei 26 convocati

Niente da fare per Lorenzo Pellegrini, infortunatosi ieri nelle fasi finali dell’allenamento a Coverciano: il centrocampista ha lasciato il ritiro della Nazionale.

Già in mattinata, il commissario tecnico Roberto Mancini aveva provato a cautelarsi, convocando precauzionalmente Gaetano Castrovilli, in attesa di riscontri sul problema rimediato dal capitano della Roma. Ora è arrivata l’ufficialità: Pellegrini non prenderà parte a Euro2020, manifestazione che avrà inizio domani, mentre Castrovilli entra a far parte dei 26 convocati.

