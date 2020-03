UFFICIALE – Olimpiadi di Tokyo rinviate al 2021, Abe: “Saranno simbolo vittoria su Coronavirus”

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono rinviate nell’estate del 2021. La decisione presa dal Premier Giapponese Abe e dal presidente del Cio Bach.

L’emergenza Coronavirus sembra aver ormai portato, come si apprendere in questi minuti, anche al rinvio delle Olimpiadi: come riportato da Sky Sport, ci sarebbe l’accordo tra il Cio e il Giappone per il rinvio di un anno dell’Olimpiade di Tokyo. Questo l’esito del colloquio tra il premier Giapponese Abe e il presidente del Cio Bach. Queste le dichiarazioni di Abe: “Ospiteremo i Giochi completi, olimpici e paralampici, saranno un simbolo della vittoria contro il coronavirus. Bach è d’accordo al 100% sulla proposta del rinvio di un anno. Ospiteremo l’Olimpiade entro l’estate 2021”.

