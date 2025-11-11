Ufficiale Palladino è il nuovo allenatore dell’Atalanta.

Il napoletano Raffaele Palladino ex Fiorentina è il nuovo allenatore dell’Atalanta
Esordirà proprio contro il Napoli al Maradona dopo la sosta.
Lobotka ci scherza su:”Conte ci vorrebbe anche in vacanza con lui”.
Napoli: The day after. Occhio che vede cuore che duole.
Canale8 Del Genio:”Perchè non parliamo del fatto che non si tira in porta?”
De Laurentiis chiude ogni discorso su Conte
L’Atalanta esonera Juric
Sky: Oggi vertice a Roma tra De Laurentiis e Manna.
Le pagelle di Bologna-Napoli. Primo comandamento:Se vuoi vincere devi tirare in porta.
La nuova classifica della Serie A:Napoli quarto
Vince anche l’Inter e si posiziona in vetta
Di Lorenzo: “Oggi ci è mancata energia in mezzo al campo, la sosta arriva nel momento giusto per ricaricarci”