Ufficiale Palladino è il nuovo allenatore dell’Atalanta.

Il napoletano Raffaele Palladino ex Fiorentina è il nuovo allenatore dell’Atalanta 

Esordirà proprio contro il Napoli al Maradona dopo la sosta.

