Palmieri e Liguori, due giovani ceduti dal Napoli al Lille per l’affare che ha portato Osimhen in azzurro, tornano in Italia.

Ad annunciarlo è la Fermana, club di Serie C, che con un comunicato ufficiale riporta che i due arrivano, entrambi, con la formula del prestito. Prestito che durerà un anno. Dopo la cessione al Lille, quindi, i due tornano in Italia.

Comments

comments