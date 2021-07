Il Barcellona, con un comunicato ufficiale sul proprio sito, rende ufficiale la cessione di Junior Firpo al Leeds.

Il terzino è stato spesso accostato a club italiani, tra cui il Napoli. A seguire la nota ufficiale:

“Il Barcellona e il Leeds hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Firpo per 15 milioni di euro; il club si riserva un 20% sulla futura rivendita del giocatore. Il Barcellona ringrazia pubblicamente Junior Firpo per il suo impegno e gli augura fortuna e successo in futuro.“

