UFFICIALE – Per Parma-Napoli riapre lo stadio: 1.000 spettatori ammessi

Poco fa è arrivato l’annuncio che per Parma-Napoli, partita in programma domenica alle 12 e 30, sarà consentito l’ingresso al Tardini a 1.000 spettatori.

Questo fa seguito alle parole di oggi del ministro Spadafora sul limite massimo di spettatori consentiti. Oltre per Parma-Napoli, anche per Sassuolo-Cagliari ci sarà l’apertura dello stadio per 1.000 spettatori. In Emilia-Romagna quindi si riaprono gli stadi; il governatore Stefano Bonaccini ha firmato un’ordinanza dove vi è la deroga al numero massimo di spettatori consentiti per gli eventi sportivi di portata nazionale ed internazionale.

Per questa deroga, però, ci saranno anche delle condizioni da rispettare. Oltre al piano di sicurezza anti-covid per evitare assembramenti all’ingresso ed all’uscita (e sugli spalti), sarà anche vietato assistere all’evento da postazioni in piedi. Inoltre non si potranno introdurre striscioni e bandiere negli stadi ed è vietata qualsiasi forma di contatto con gli altri presenti. A renderlo noto è la stessa regione, l’Emilia-Romagna, con l’ordinanza di oggi.

