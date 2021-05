Ufficiale, play off Serie B: sarà Venezia-Cittadella in finale. Il Monza non è riuscito a rimontare il 3-0 dell’andata contro il Cittadella.

Il Monza gioca una gara tutto cuore e sfiora l’impresa di rimontare tre gol dopo la sconfitta dell’andata per 3-0. Nella ripresa al 58’ Balotelli sblocca il risultato. Al 78’ è D’Alessandro ad alimentare le speranze della squadra di Brocchi. Il Cittadella si difende con grande spirito di sacrificio perde 2-0 ma andrà a giocarsi la finale playoff con il Venezia.

