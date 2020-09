UFFICIALE – Playstation 5 disponibile dal 19 novembre!

Sony Interactive Entertainment ha appena concluso lo Showcase previsto per questa sera sulla sua nuova console: la Playstation 5.

Oltre ad aver mostrato tanti titoli, tra cui alcuni disponibili al lancio della nuova console, Sony ha anche annunciato la data ufficiale di uscita della Playstation 5. La nuova console sarà disponibile in Italia a partire dal 19 novembre 2020, tra poco più di due mesi.

Inoltre, dopo tante voci circolate, ora si è a conoscenza anche dei prezzi: 399€ per la Digital Edition, 499€ per la versione con il lettore. A seguire lo showcase integrale con tutto quello che si è visto, in lingua inglese:

Comments

comments