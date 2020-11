UFFICIALE – Rijeka, sono in otto ad essere positivi al Covid

Con una nota ufficiale sul proprio sito, il Rijeka informa che sono in otto ad essere risultati positivi al Covid.

Nella nota il club croato specifica che questi otto giocatori sono già in auto-isolamento nelle proprie abitazioni. Viene da sé che non potranno scendere in campo contro il Napoli; il Rijeka inoltre informa che, ai sensi del GDPR, non possono rivelare le identità dei calciatori positivi al Covid.

L’ufficialità degli otto giocatori positivi l’ha anticipata l’allenatore del club croato nella giornata di oggi, parlando a Tuttomercatoweb.

