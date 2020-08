Ufficiale: sarà Bayern Monaco-PSG la finale della Champions League 2019/2020. I tedeschi hanno sconfitto il Lione in semifinale.

Il Lione delle imprese non è bastato per battere la super corazzata del Bayern Monaco che si è imposta per 3-0. I tedeschi affronteranno un’altra squadra francese in finale, il PSG di Neymar e Mbappe.

Comments

comments