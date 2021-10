Dopo quanto è emerso nelle ultime 24 ore sugli scambi e le plusvalenze sospette, la FIGC ha deciso di aprire un’indagine.

Decisione arrivata nella serata di ieri. Questo nonostante avesse il fascicolo della COVISOC dal 19 ottobre. La Procura dovrà accertare la regolarità dei bilanci dei club coinvolti su cui hanno avuto effetto quei 62 trasferimenti.

Per farlo avrà a disposizione 60 giorni per chiudere l’attività istruttoria e non è escluso che andrà a guardare anche altri affari.

