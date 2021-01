UFFICIALE – Serie A, caso stipendi: la FIGC sposta in avanti il termine per i controlli

La FIGC ha deciso di spostare in avanti il termine per i controlli dei pagamenti degli stipendi dei club di Serie A, B e Lega Pro.

Un provvedimento preso per via del susseguirsi della crisi per la pandemia da Covid. A seguire la comunicazione ufficiale:

“Si è tenuto conto del protrarsi della grave crisi economica dovuta alla diffusione del Covid-19, quindi, il Consiglio ha approvato la postposizione del termine ultimo per i controlli sul pagamento degli emolumenti. Il termine ultimo è spostato dal 16 al 31 maggio per le società di Serie A; questo in presenza di accordi con i tesserati da sottoscrivere in sede protetta entro il 16 febbraio 2021; gli accordi valgono per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Il medesimo provvedimento è stato adottato per le società di B e Lega Pro (per le mensilità di novembre e dicembre); questo in presenza di accordi con i tesserati da sottoscrivere in sede protetta entro il 16 febbraio 2021.”

