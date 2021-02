UFFICIALE – Serie A, le designazioni: Roma-Milan affidata a Guida

L’AIA ha comunicato tutte le designazioni per la prossima giornata di Serie A, che avrà inizio venerdì sera con Torino-Sassuolo.

L’inizio della prossima giornata rimane comunque incerto data la situazione interna al Torino a causa del focolaio Covid. Per quanto riguarda il derby campano tra Napoli e Benevento, la direzione è affidata a Valeri (QUI per la sestina completa); Roma-Milan sarà arbitrata da Guida, per l’Inter ci sarà Chiffi mentre Maresca arbitrerà Verona-Juventus.

Vediamo le altre designazioni ufficiali:

Venerdì 26/02 :

TORINO – SASSUOLO h. 20.45

CALVARESE

CAPALDO – DEI GIUDICI

IV: PASQUA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI VUOLO

SPEZIA – PARMA h. 15.00

ORSATO

BACCINI – IMPERIALE

IV: GHERSINI

VAR: PAIRETTO

AVAR: PERETTI BOLOGNA – LAZIO h. 18.00

GIACOMELLI

PAGANESSI – PALERMO

IV: DI MARTINO

VAR: MASSA

AVAR: PRETI H. VERONA – JUVENTUS h. 20.45

MARESCA

LIBERTI – VECCHI

IV: GIUA

VAR: BANTI

AVAR: RANGHETTI

SAMPDORIA – ATALANTA h. 12.30

MARINELLI

VALERIANI – RASPOLLINI

IV: MARINI

VAR: DOVERI

AVAR: LO CICERO CROTONE – CAGLIARI h. 15.00

FABBRI

TEGONI – FIORITO

IV: PEZZUTO

VAR: DI BELLO

AVAR: CARBONE UDINESE – FIORENTINA h. 15.00

VOLPI

MONDIN – ZINGARELLI

IV: CAMPLONE

VAR: MANGANIELLO

AVAR: DE MEO

INTER – GENOA h. 15.00

CHIFFI

DEL GIOVANE – ROSSI L.

IV: ABBATTISTA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VIVENZI ROMA – MILAN h. 20.45

GUIDA

BINDONI – LONGO

IV: PICCININI

VAR: IRRATI

AVAR: CECCONI

